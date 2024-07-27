Классическая русская закуска на выходные: рецепт баклажанной икры

Баклажанную икру можно по праву назвать одним из самых популярных овощных блюд. На Руси оно известно с XVII века, но есть версия, что его завезли из стран Востока. Попробуйте приготовить баклажанную икру дома по нашему рецепту — это не только низкокалорийное, но и очень вкусное блюдо.
Ингредиенты
- баклажаны — 1 кг;
- помидоры — 500 г;
- лук — 2–3 шт.;
- морковь (по желанию) — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- перец, приправы, соль — по вкусу;
- масло — 100–150 мл;
- уксус (по желанию) — 5–10 мл;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Баклажаны нарежьте кубиками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они избавились от горечи и пустили сок. Затем тщательно промойте и обсушите их.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Нарежьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте тёртую морковь (если используете) и продолжайте жарить ещё несколько минут.
- Добавьте подготовленные баклажаны в сковороду и дождитесь, пока они станут мягкими. Не забывайте помешивать.
- Помидоры нарежьте и добавьте в сковороду. Если хотите, можно предварительно удалить кожицу (для этого их можно ошпарить кипятком). Тушите смесь на среднем огне около 15–20 минут.
- В конце добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, соль, приправы и перец по вкусу. При желании добавьте уксус для пикантности.
- Продолжайте тушить икру ещё 5–10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались друг другом.
- Дайте икре немного остыть. Подавайте как закуску, намазанную на хлеб, или как гарнир к мясным блюдам.
Дополнительная информация о баклажанной икре:
- калорийность — 65 ккал на 100 г;
- время приготовления — около часа.