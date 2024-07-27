Классическая русская закуска на выходные: рецепт баклажанной икры

Баклажанную икру можно по праву назвать одним из самых популярных овощных блюд. На Руси оно известно с XVII века, но есть версия, что его завезли из стран Востока. Попробуйте приготовить баклажанную икру дома по нашему рецепту — это не только низкокалорийное, но и очень вкусное блюдо.

Ингредиенты

баклажаны — 1 кг;

помидоры — 500 г;

лук — 2–3 шт.;

морковь (по желанию) — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

перец, приправы, соль — по вкусу;

масло — 100–150 мл;

уксус (по желанию) — 5–10 мл;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарежьте кубиками или полосками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы они избавились от горечи и пустили сок. Затем тщательно промойте и обсушите их. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Нарежьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте тёртую морковь (если используете) и продолжайте жарить ещё несколько минут. Добавьте подготовленные баклажаны в сковороду и дождитесь, пока они станут мягкими. Не забывайте помешивать. Помидоры нарежьте и добавьте в сковороду. Если хотите, можно предварительно удалить кожицу (для этого их можно ошпарить кипятком). Тушите смесь на среднем огне около 15–20 минут. В конце добавьте чеснок, пропущенный через чеснокодавку, соль, приправы и перец по вкусу. При желании добавьте уксус для пикантности. Продолжайте тушить икру ещё 5–10 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались друг другом. Дайте икре немного остыть. Подавайте как закуску, намазанную на хлеб, или как гарнир к мясным блюдам.

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