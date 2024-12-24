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Клею на подошву в декабре и щеголяю по льду, как по асфальту: башмаки вообще не скользят

Евгения Гулевская
24 декабря 2024

Зимой гололед может стать настоящим испытанием, особенно для пожилых людей.

Однако существует простой и доступный способ сделать обувь более устойчивой на льду.

Как улучшить сцепление обуви с льдом:

  1. Материалы: Вам понадобится наждачка с крупным зерном.
  2. Подготовка: Вырежьте из наждачки небольшие полоски или кружочки.
  3. Клей: Используйте водостойкий клей для крепления.
  4. Нанесение: Приклейте наждачку на подошву обуви, лучше всего в зоне пятки и носка для максимального сцепления.
  5. Сушка: Подождите несколько минут, пока клей высохнет.

Этот метод не только прост, но и экономичен. С помощью такого лайфхака вы сможете уверенно передвигаться по скользким поверхностям, что особенно важно в зимний период.

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