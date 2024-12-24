Клею на подошву в декабре и щеголяю по льду, как по асфальту: башмаки вообще не скользят

Зимой гололед может стать настоящим испытанием, особенно для пожилых людей.
Однако существует простой и доступный способ сделать обувь более устойчивой на льду.
Как улучшить сцепление обуви с льдом:
- Материалы: Вам понадобится наждачка с крупным зерном.
- Подготовка: Вырежьте из наждачки небольшие полоски или кружочки.
- Клей: Используйте водостойкий клей для крепления.
- Нанесение: Приклейте наждачку на подошву обуви, лучше всего в зоне пятки и носка для максимального сцепления.
- Сушка: Подождите несколько минут, пока клей высохнет.
Этот метод не только прост, но и экономичен. С помощью такого лайфхака вы сможете уверенно передвигаться по скользким поверхностям, что особенно важно в зимний период.