Клычков отреагировал на необычный способ ремонта дороги: кабачками

Клычков отреагировал на необычный способ ремонта дороги в Верховье. Жители уложили в ямы на проезжей части урожай кабачков, и фотографии этого креативного решения быстро распространились по соцсетям. Губернатор Орловской области не остался равнодушным и прокомментировал ситуацию во время прямого эфира 6 сентября 2024 года.

-Я видел, что жители в три ямы на дороге уже заложили кабачки. Обращаюсь к нашим строителям и администрации района: давайте побережём овощи! Я понимаю, что проблем много, но люди таким образом пытаются привлечь внимание. Прошу решить эту проблему до среды, -прокомментировал Клычков.

Кроме того, губернатор поручил проанализировать состояние других объектов — оживлённых трасс и дорог с интенсивным движением, сообщает «Орелград».

-В первую очередь займитесь этой работой. Уверен, что и силы, и возможности для этого найдутся, хотя конец года может представлять определённую сложность, — подытожил Клычков.

Ранее мы писали, что в Орле разработали меры по борьбе с проблемой брошенных автомобилей. Соответствующий документ появился на сайте мэрии города. Он называется «Порядок выявления и перемещения брошенных (разукомплектованных) транспортных средств».