Клычков просит жителей Орловской области отказаться от использования пиротехники

kuban.kp.ru

Губернатор Орловской области, Андрей Клычков, обратился к жителям с настоятельной просьбой отказаться от использования пиротехники в преддверии новогодних праздников. Во время прямого эфира в социальных сетях он напомнил, что продажа пиротехнических изделий в нашем регионе запрещена с 1 декабря по 14 января, сообщает «Вести-Орел».

По словам губернатора, фейерверки могут представлять серьезную опасность, и он призвал всех воздержаться от использования салютов до наступления более безопасного времени для их запуска.

Данное решение о запрете было принято оперативным штабом на основе информации о потенциальных попытках ввоза в Россию взрывных устройств под маской пиротехнических изделий.

Клычков выразил надежду на понимание и сотрудничество со стороны граждан, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие в нашем регионе в праздничный период.