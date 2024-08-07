Клычков рассказал почему жители Орла недовольны новой школьной формой

В ходе прямой линии, 6 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков высказал своё мнение о введении единой школьной формы. Он также назвал причину, по которой не все жители города были довольны этим нововведением.

По словам Клычкова, недовольство введением единой синей формы отчасти было вызвано владельцами магазинов, которые продавали чёрную форму. Губернатор подчеркнул, что он не принимал участия в выборе цвета и фасона новой формы, поскольку это не его область компетенции.

-Я сразу сказал, что меня в цвет и фасон не вовлекайте, потому что я в этом не разбираюсь и не хочу участвовать. Две женщины никогда не договорятся, какая должна быть юбка. В итоге родители сами выбрали, — вспомнил Андрей Клычков обсуждение вопроса.

Все школы Орловской области уже получили рекомендации от властей. Губернатор считает, что соревнование между детьми из семей с разным уровнем достатка может негативно сказаться на психике современных детей. По его мнению, школьная форма призвана не только обеспечить безопасность и порядок в учебных заведениях, но и снизить социальное неравенство среди школьников.

Также Клычков рассказал, что с теплотой вспоминает свою школьную форму, которую можно было пачкать и даже порвать.