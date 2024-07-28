Клычков с красной смородиной порадовал орловцев

Фото: соцсети Андрея Клычкова

В воскресенье, 27 июля 2024 года Андрей Клычков, губернатор Орловской области, провёл выходной за сбором урожая красной смородины. Он поделился фотографиями ягод в социальных сетях.

Глава региона собирает красную смородину, чтобы порадовать своих детей, когда они вернутся от бабушки.

-«Решил посвятить часть выходного сбору ягод, чтобы дети порадовались, когда приедут», — написал он.

Урожай полезной ягоды у губернатора получился богатым. В комментариях подписчики назвали главу региона «супер-папой», сообщает «Орелтаймс«.