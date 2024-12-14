Клычков сообщил о ликвидации пожара, возникшего на нефтебазе в районе поселка Стальной Конь 

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Сегодня, 14 декабря 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграмм-канале о ликвидации пожара, возникшего в результате атаки вражеских БПЛА на нефтебазу в поселке Стальной Конь.

-Благодарю наши оперативные службы, особенно личный состав УМЧС по Орловской области! Пожар, возникший в результате атаки вражеских БПЛА, ликвидирован в 23 часа. — сообщил губернатор.

Клычков попросил руководство оперативных служб подготовить списки сотрудников, проявивших мужество, для награждения!

-Ситуация была очень непростая! Спасибо за работу! Победа будет за нами! — отметил Клычков.

Ранее мы писали, что в ночной атаке на Орловскую область уничтожены 11 беспилотников и произошел пожар на нефтебазе.