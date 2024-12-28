Клычков: в аптечные пункты Орловской области продолжает поступать инсулин

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В аптечные пункты Орловской области продолжает поступать инсулин. Эту информацию подтвердил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 27 декабря 2024 года.

По его словам, за 26 и 27 декабря по районам распределили 300 упаковок инсулина. Сегодня, 28 декабря, планируется доставить ещё более 150 упаковок, пишет vestiorel.ru.

Губернатор также сообщил, что будет регулярно получать информацию о наличии инсулина в аптеках и поликлиниках региона. В начале следующего года он планирует встретиться с представителями диабетического сообщества, чтобы узнать, какие именно препараты и тест-полоски наиболее востребованы. Это позволит эффективнее решать вопрос доступности инсулина для жителей Орловской области.

Андрей Клычков заверил, что все обращения граждан, связанные с получением инсулина, будут внимательно рассмотрены.

Ранее мы писали про проблемы с инсулином в Орловской области: жалобы населения.