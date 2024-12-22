Клычков: в Орловской области до 1 января 2025 года реформируют несколько унитарных предприятий

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По распоряжению губернатора Клычкова, до 1 января 2025 года в Орловской области будут реформированы некоторые государственные унитарные предприятия (ГУП). Всего в списке реорганизации — шесть объектов.

Среди них:

«Орловский издательский дом» на ул. Брестской, 6;

казённое предприятие «Кафе» на пл. Ленина, 1;

«Медтехника» на ул. Базовой,6;

санаторий «Дубрава» в Неполодском сельском поселении;

ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский» на ул. Итальянской, 17.

Все эти организации превратятся в бюджетные учреждения Орловской области, пишет oreltimes.ru. А вот ГУП «Дорожная служба», находящееся в Платоновском сельском поселении, преобразуют в акционерное общество. Государственное унитарное предприятие «Орелфармация» пока что не затронут процессом реорганизации.

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