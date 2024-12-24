Когда можно будет посетить каток на площади Ленина?

орелтаймс

Центральный каток на площади Ленина в Орле распахнет свои ледяные объятия для посетителей 29 декабря в 17:00, озаряя город волшебством новогодних чудес. Новый год вступает в свои права: новогодняя ярмарка начнет радовать горожан с 25 декабря, наполняя воздух ароматами сладостей и искристого веселья. Сообщение об этом пришло от администрации города, призывающей всех окунуться в атмосферу праздника, сообщает «Вести-Орел».

27 декабря в 10:00 состоится захватывающий парад Дедов Морозов и Снегурочек — волшебный карнаваль, где смех и радость объединятся в едином ритме. А 28 декабря в 18:00 орловцев ждет завораживающая развлекательная программа на площади Ленина, обещающая создать незабываемые мгновения. Узнать обо всех других праздничных мероприятиях, которые последуют в эти декабрьские дни, можно на официальном сайте городской администрации. Пусть каждый миг этого зимнего чуда станет яркой страницей в книге воспоминаний!