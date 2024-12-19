«Когда освободят нашу Курскую область?»: Путин во время прямой линии высказался о будущем приграничного региона , видео

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Сегодня, 19 декабря 2024 года, в Москве состоялась прямая линия/пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4,5 часа. Путин отвечая на вопросы россиян — «Когда же наконец освободят нашу Курскую область? Когда удастся отогнать ВСУ так, чтобы они не могли даже взглянуть в нашу сторону?», прокомментировал ситуацию с Курской областью, отметив, что нападение ВСУ на этот регион не имеет никакой логики. Смотрите видео по ссылке.

— Не могу и не хочу называть конкретную дату, когда освободят. Бои идут прямо сейчас. Мы точно их выбьем, совершенно точно. Но вопрос о конкретной дате? Планы есть, ребята же меня слышат, день-два, я скажу, военные пойдут, не считая потери. Так нельзя. Но обязательно освободим.

Хотя он не может указать точную дату освобождения, он пообещал восстановить все пострадавшие населенные пункты, пишет t.me/ostorozhno_novosti. Президент также отметил, что бойцы, участвующие в действиях в Курской области, не получают положенные выплаты как участники спецоперации — это упущение, о котором он не знал, но пообещал исправить.

Ранее мы писали, что «В замедлении YouTube виноват Google, а не РФ»: Путин ответил на вопрос блогера Влада Бумага (А4) о ситуации с популярной интернет-площадкой, видео.