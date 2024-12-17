Когда звонок становится бедой: пенсионерка из Москвы передала мошенникам 146 миллионов рублей

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83-летняя пенсионерка из столицы России лишилась 146 миллионов рублей в результате мошеннической схемы. Злоумышленники обманом убедили женщину, что она может попасть под уголовное преследование за якобы попытку перевести средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно 16 декабря 2024 года от представителей правоохранительных органов.

Мошенники связались с пенсионеркой по телефону, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей о возможном уголовном наказании за действия, которых она не совершала, пишут iz.ru.

Когда женщина заявила, что не переводила деньги, ей предложили «сотрудничество» со следствием. Для этого ей посоветовали перевести свои сбережения на указанный счет. Как стало известно, во дворе своего дома пенсионерка передала мошенникам все свои накопления, включая средства, которые принадлежали её супругу. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина незамедлительно обратилась в полицию. В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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