«Количество бюджетных мест превысило 3300»: в Орловской области больше молодых людей смогут получить востребованную профессию в техникумах

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В Орловской области растёт число бюджетных мест для обучения в средних профессиональных учебных заведениях. Почти 60% выпускников девятых классов решили продолжить своё образование по программам среднего профессионального образования (СПО) в этом учебном году. Об этом сообщили на совещании в областной администрации 9 декабря 2024 года.

– Увеличено количество мест по таким направлениям, как машиностроение, легкая промышленность и электроэнергетика. Ведется работа по профориентации школьников. В текущем году почти 60 % выпускников 9-х классов продолжают обучение по программам среднего профессионального образования. Количество бюджетных мест превысило 3300, — подчеркнул губернатор.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что в регионе продолжается работа по перепрофилированию техникумов и колледжей в соответствии с современными требованиями рынка труда.

К началу приёмной кампании в Орловской области появились новые профессии и специальности, такие как:

специалист в области металлургического производства;

мастер по монтажу, техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту промышленного оборудования;

портной-закройщик.

Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом увеличилось на 90. Это значит, что ещё больше молодых людей смогут получить востребованную профессию и начать свой путь к успеху.

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