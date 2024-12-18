Количество пострадавших при столкновении двух поездов в Мурманской области выросло до 14 человек, видео

Фото: severpost.ru

Сегодня, 18 декабря 2024 года, Орловская среда сообщала о столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 14 человек, среди них начальник поезда. К счастью, никто не оказался заблокированным между вагонами — спасатели оперативно вытащили всех людей. Смотрите видео по ссылке.

Всех пассажиров, которые ехали в поезде из Мурманска в Санкт-Петербург, эвакуировали, пишет Mash. Несмотря на мороз в –27 градусов, люди одеты лишь в футболки и кофты.

Ранее мы писали, что сегодня днем в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезда: есть пострадавшие.