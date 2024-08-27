Коллекторы нарушают закон: жители Орловской области составили 92 жалобы на сборщиков долгов

В Орловской области за семь месяцев 2024 года в службу судебных приставов региона поступило 92 жалобы от граждан на действия взыскателей долгов.

Федеральный закон чётко регламентирует правила взаимодействия коллекторов с должниками. Однако практика показывает, что в ряде случаев эти правила игнорируются. Например, коллекторы могут звонить должникам чаще, чем положено по закону.

Обращения граждан касались различных нарушений со стороны коллекторов, таких как:

превышение лимита телефонных переговоров с должниками;

многочисленные звонки и направление текстовых сообщений;

взаимодействие с третьими лицами (членами семьи, друзьями, коллегами) без их согласия;

оказание психологического давления.

За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц предусмотрена административная ответственность. Но для привлечения коллектора к ответственности необходимо доказать его вину. Поэтому не каждая жалоба заканчивается штрафом или предостережением.

Сотрудники УФССП подчёркивают, что к жалобе нужно приложить доказательства нарушения прав, такие как распечатка поступивших звонков, электронные или обычные письма, а также фотоснимки поступивших смс-сообщений или других визуальных угроз, аудиозаписи разговоров с коллекторами и др.

В этом году сотрудники регионального УФССП вынесли всего 13 постановлений об административных правонарушениях. Это примерно в 9 раз меньше, чем поступило жалоб. Виновные юридические лица были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, уже оплаченная кредитными и микрофинансовыми организациями, составила около 900 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области судебные приставы выдворили из страны 132 нелегальных мигранта.