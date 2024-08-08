Колония-поселения вместо условки: Орловский областной суд ужесточил наказание за ДТП с пострадавшим

В среду, 7 августа 2024 года, стало известно, что в Орловской области суд пересмотрел приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал человек. Областной суд отменил условное наказание для виновника аварии и вынес более строгое решение.

Ранее было установлено, что в ноябре 2023 года житель Орла сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате водитель второй машины получил серьёзные травмы.

Суд признал жителя Орла виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, мужчина был лишён права управления транспортными средствами на один год.

Прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Она указала на то, что наказание является слишком мягким. Областной суд поддержал позицию прокуратуры и назначил виновнику ДТП три года колонии-поселения.