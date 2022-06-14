14 июня 2022



Колпнянская ЦРБ получила аппарат для измерения внутриглазного давления

Аппарат бесконтактного измерения внутриглазного давления установлен в доврачебном кабинете. Как сообщает газета «За изобилие», медицинская сестра Елена Пятинская легко освоила новый инструмент глазной тонометрии. Теперь процедура занимает гораздо меньше времени, чем прежде, когда использовали только контактный метод, и не вызывает у пациента дискомфорта. Данная процедура входит в обязательный комплекс проверки зрения для людей старше сорока лет. Именно с этого возраста человек попадает в группу риска заболевания глаукомой. Долгое время такой аппарат могли позволить себе только частные клиники.

 

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Опубликовано 14 Июн 2022 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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