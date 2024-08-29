Компания Team Films требует с Насти Ивлеевой около 5 миллионов рублей: она не смогла сняться в их сериале из-за скандальной «голой вечеринки»

Известная блогерша Настя Ивлеева оказалась в центре скандала из-за «голой вечеринки», которая ранее привлекла внимание общественности. Теперь компания Team Films требует с неё около 5 миллионов рублей за то, что она не смогла сняться в сериале после этого случая, сообщил SHOT сегодня, 29 августа 2024 года.

Ивлеева должна была стать одной из главных героинь сериала, который снимала компания Team Films. Блогершу утвердили на роль, заключили договор и выплатили ей предварительный аванс. Однако затем произошёл скандал с вечеринкой, которую организовала сама Настя. После этого сняться в сериале она не смогла, а на её роль быстро нашли другую актрису.

Выплаченный аванс Ивлеева так и не вернула. Теперь кинокомпания требует его обратно с процентами. Общая сумма составляет 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Ранее мы сообщали, что у знаменитой блогерши снова появился долг: Ивлеевой насчитали ещё 3,7 млн рублей налогов.