Компот из яблок и ежевики: рецепт на зиму

Хотите приготовить вкусный и ароматный компот на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Даже небольшое количество ягод добавляет напитку сладковато-кислые нотки во вкусе и душистый аромат.

Ингредиенты:

Яблоки — 3 штуки;

Ежевика — 100 г;

Вода — 1,25 л;

Сахар — 150 г.

Можно добавить лимон — 1 ломтик.

Приготовление:

Нарежьте яблоки дольками и удалите сердцевины. Промойте ежевику. Выложите яблоки в стерилизованную банку. Залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут. Процедите жидкость в кастрюлю и соедините с сахаром. После закипания прогрейте до растворения песка. Добавьте к яблокам ежевику и, по желанию, ломтик лимона. Влейте получившийся сироп. Закатайте и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.

Этот компот станет отличным дополнением к вашему зимнему столу!