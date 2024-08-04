Компот из яблок и ежевики: рецепт на зиму

Хотите приготовить вкусный и ароматный компот на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Даже небольшое количество ягод добавляет напитку сладковато-кислые нотки во вкусе и душистый аромат.
Ингредиенты:
- Яблоки — 3 штуки;
- Ежевика — 100 г;
- Вода — 1,25 л;
- Сахар — 150 г.
Можно добавить лимон — 1 ломтик.
Приготовление:
- Нарежьте яблоки дольками и удалите сердцевины. Промойте ежевику.
- Выложите яблоки в стерилизованную банку. Залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут.
- Процедите жидкость в кастрюлю и соедините с сахаром. После закипания прогрейте до растворения песка.
- Добавьте к яблокам ежевику и, по желанию, ломтик лимона. Влейте получившийся сироп. Закатайте и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.
Этот компот станет отличным дополнением к вашему зимнему столу!