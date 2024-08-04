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Компот из яблок и ежевики: рецепт на зиму

Анастасия Казакова
04 августа 2024
Фото: multi-varca.ru

Хотите приготовить вкусный и ароматный компот на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Даже небольшое количество ягод добавляет напитку сладковато-кислые нотки во вкусе и душистый аромат.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 3 штуки;
  • Ежевика — 100 г;
  • Вода — 1,25 л;
  • Сахар — 150 г.

Можно добавить лимон — 1 ломтик.

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки дольками и удалите сердцевины. Промойте ежевику.
  2. Выложите яблоки в стерилизованную банку. Залейте горячей водой. Оставьте на 15 минут.
  3. Процедите жидкость в кастрюлю и соедините с сахаром. После закипания прогрейте до растворения песка.
  4. Добавьте к яблокам ежевику и, по желанию, ломтик лимона. Влейте получившийся сироп. Закатайте и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.

Этот компот станет отличным дополнением к вашему зимнему столу!

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