Кому не стоит злоупотреблять свежими овощами: советы диетолога 

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Врач-диетолог Елена Соломатина, выступая специально для портала «Узнай.ру», поделилась важной информацией о том, кому следует избегать свежих овощей и фруктов.

Эти природные дары, хотя и богаты питательными веществами, могут усугублять симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта. Их кислоты и грубая клетчатка наносят болезненные удары по воспалённым и повреждённым слизистым оболочкам.

«В таких случаях рекомендуется употреблять овощи и фрукты в тушеном или запеченном виде. Термическая обработка смягчает кислотность и трансформирует структуру клетчатки, делая её более нежной и легкоусвояемой», — предлагает Елена Соломатина, открывая двери к альтернативным решениям.

Грубая клетчатка, содержащаяся в свежих овощах, может провоцировать воспаление и вызывать болевые приступы у людей с уже существующими заболеваниями. Каждый должен помнить, что забота о собственном здоровье начинается с осознанного выбора пищи, что позволяет не только наслаждаться вкусом, но и беречь себя, сообщает «Орловские новости».