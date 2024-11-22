Концерт Гуфа в Москве под угрозой отмены из-за проверки Генпрокуратуры и СК РФ

t.me/mash

Браслетный концерт Гуфа в Москве под угрозой отмены. Тусовку проверят Генпрокуратура и СК РФ, сообщает t.me/mash.

Со слов председателя совета Отцов России Андрея Згонникова, он удивился просьбе легенды ЦАО отпустить его из клиники и дать выступить в столичном клубе. Сказал: нужно немедленно подключить правоохранителей. И подключил. Составил бумажку, отправил в ведомства. В ней попросил отменить выступление. А если этого не получится, то направить туда наряд — чтобы посмотрели, не припрятал ли рэпер пакетики с порошком или что-либо другое психоактивное. И ещё: не дать возможности Долматову зачитать треки, в которых есть про наркотики. Короче говоря, дважды попросили забанить концик.

Ранее мы писали , что Гуф хочет дать концерт с электронным браслетом — впервые в истории российского шоу-биза. Рэпер уговаривал врачей позволить ему покинуть рехаб хотя бы на вечерок. Потому что в наркоклинике дела идут хорошо: спецы смогли снять ему острую абстиненцию, после чего Лёха стал вести себя смирно. Плюсом — чувствует себя намного лучше, даже есть силы опровергать наши посты. Уверяет: никакие провода не грыз .