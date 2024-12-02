Консультации по вопросам пенсий и выплат теперь будут по новому номеру: в Орловском отделении Социального фонда меняется телефон контакт-центра

Фото: gorod-shebekino.gosuslugi.ru

В Орловском отделении Социального фонда с 9 декабря 2024 года изменится номер контакт-центра. Теперь получить консультацию по вопросам, касающимся пенсий и различных выплат, можно будет по номеру: 8-800-1-00000-1.

Все звонки будут обрабатываться в единой информационной системе. Сначала позвонивший услышит ответ виртуального помощника, а при необходимости — получит более детальную информацию от специалиста. Операторы, осуществляющие дистанционное обслуживание клиентов в отделении, станут операторами второй линии. Звонок на них будет переводиться, если потребуется более глубокий ответ.

По новому номеру можно проконсультироваться о пенсиях, социальных выплатах, материнском капитале, едином пособии, получении путёвки в санатории и других вопросах. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Орловской области.

Консультации с использованием персональных данных предоставляются только после идентификации гражданина с помощью кодового слова (секретного кода).

Операторы второй линии Отделения СФР работают по следующему графику:

с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00 часов;

в пятницу — с 9:00 до 16:45.

Звонки по России с мобильных и стационарных телефонов бесплатные.

Ранее мы писали, что в Орле появилась возможность задать вопросы представителям налоговой службы: когда и где пройдет семинар.