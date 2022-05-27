Коронавирусные ограничения на Орловщине продлили еще на месяц

В Орловской области до конца июня продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом. Такое решение принято 26 мая на заседании регионального оперштаба. Соответствующее изменение будет внесено в указ губернатора от 03.04.2020 №156. Продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима» и норм социального дистанцирования, использования рециркуляторов для обеззараживания воздуха, наличия в достаточном количестве антисептиков, усиление дезинфекционного режима, соблюдение мер безопасности при проведении массовых мероприятий.

Ограничительные мероприятия продлены в связи с тем, что в Орловской области отмечаются высокие показатели заболеваемости ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, превышающие показатели по стране. По информации Роспотребнадзора на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 327 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 23% выше показателя предыдущей недели. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции (Rt) с 17 по 23 мая превышает 1,0 (от 1,06 до 1,28). Рост заболеваемости COVID-19 отмечен во всех возрастных группах, значительный рост среди лиц старше 65 лет — на 31,8%.