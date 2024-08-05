Кошачьи лакомства: что выбрать для вашего питомца

В современном мире существует огромное разнообразие кошачьих лакомств, которые можно найти в магазинах. Они могут быть как полезными, так и не очень. Эксперты рассказали, какие из них лучше всего выбрать для вашего питомца.

Подушечки

Подушечки — одно из самых популярных лакомств среди кошек. Они бывают разных видов: для выведения шерсти, для чистки зубов, с витаминами для блестящей шерсти и другие. Однако стоит отметить, что некоторые подушечки могут содержать мало мяса и большое количество вкусовых добавок. Поэтому перед покупкой необходимо внимательно изучить состав продукта.

Ломтики или мясные кусочки

Ещё одним полезным лакомством являются ломтики или мясные кусочки. Это может быть соломка из рыбы, нарезка из курицы, ягнёнка или говядины. В таких продуктах содержится много мяса и обычно отсутствуют вредные добавки.

Кошачья мята

Одним из любимых кошачьих деликатесов является кошачья мята. Из неё делают специальные шарики для игры, добавляют в подушечки, а также выпускают в концентрированном виде. Кошачья мята улучшает аппетит и снижает желудочные спазмы у животных.

Витаминные добавки

Для поддержания здоровья кошек также можно использовать витаминно-минеральные пищевые добавки. Они представляют собой таблетки, которые нужно размалывать в порошок и смешивать с кормом. Также они могут быть представлены в форме лакомств с морскими водорослями, содержащими йод и омега-3, биотин или таурин.

Мясные колбаски

Полезным лакомством для зубов кошек являются мясные колбаски. Их делают из утки, ягнёнка, телятины, печени и других натуральных ингредиентов. В состав колбасок могут входить говяжьи лёгкие и бараньи кишки.

Пасты и кремы

Также существуют пасты и кремы, которые представляют собой полужидкие лакомства. Часто они выпускаются в удобных стиках, которые легко давать питомцам. Некоторые пасты и кремы предназначены для выведения шерсти.

Мультивитаминные лакомства

Можно найти мультивитаминные угощения для кормящих кошек, стерилизованных животных, для кастрированных котов. Подобные угощения предназначены для восполнения запасов витаминов и минералов.

Омега для кошек

Это жирные кислоты Омега-3, которые готовят из морских водорослей. Они делают шерсть кошек блестящей и лоснящейся.

Эксперты подчеркивают, что кошачьи угощения — это не основной корм и не нужно давать их питомцу слишком часто. В противном случае животное быстро наберет вес, что скажется на его здоровье. Можно угощать кошку такими деликатесами после основной еды.