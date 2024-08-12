Космонавт принял участие в научном эксперименте

Сергей Корсаков, российский космонавт, стал участником научного эксперимента, проводимого учёными из НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. Тургенева. В августе 2024 года об этом сообщили представители учебного заведения.

Эксперимент под названием «ЛАЗМА-ФКП» направлен на изучение влияния космических полётов на микроциркуляторно-тканевую систему человеческого организма.

На голове и ногах космонавта закрепили портативные лазерные анализаторы, которые позволили собрать данные и проанализировать функциональное состояние микроциркуляции крови в условиях, имитирующих воздействие неблагоприятных факторов космического полёта.

Учёные исследуют физиологические процессы, происходящие на уровне капилляров и метаболизма клеток из-за перераспределения жидкости в невесомости.

Стоит отметить, что весной текущего года разработка орловских учёных была протестирована на МКС. Учёным удалось выяснить, что адаптация космонавтов к условиям невесомости занимает от 5 до 7 дней, сообщает «Орелтаймс».