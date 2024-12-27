Коварное животное: в Орловской области корова травмировала ветеринара и он попросил в суде 2 миллиона рублей компенсацию морального вреда

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В четверг, 26 декабря 2024 года, стало известно, что в Ливенском районном суде рассматривался иск ветеринарного врача к агрофирме. Специалист получил травму левого коленного сустава из-за коровы, которая прижала его к стойлу. После этого инцидента пострадавший проходил длительное лечение и перенёс две операции на коленном суставе.

Ветврач проводил вакцинацию крупного рогатого скота (КРС). Он пояснил, что получил травму из-за того, что корова не была зафиксирована в стойле. Степень утраты профессиональной трудоспособности мужчины составила 20%, пишет oreltimes.ru.

Истец заявил, что из-за полученной травмы он испытывал сильные физические страдания. Он просил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

Суд установил, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда для ветеринарного врача. Однако ветврач также допустил неосторожность при исполнении своих обязанностей. Поэтому исковые требования были удовлетворены частично. По решению суда работодатель должен возместить работнику расходы на лечение в сумме 15720 рублей. Сумма компенсации морального вреда была сокращена до 350 тысяч рублей.

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