Коза стала причиной выселения Джигана и Оксаны Самойловой из арендованного дома

dzen.ru

Семья рэпера Джигана внезапно оказалась без арендного жилья, причиной тому стала коза по имени Мими. Блогерша Оксана Самойлова поведала, что это обстоятельство заставило её спешно задуматься о новом доме, и в итоге она сделала выбор в пользу старого особняка, сообщает dzen.ru.

В своём личном блоге жена артиста поделилась, что предугадала такой поворот событий, потому не была сильно шокирована, когда получила претензии от хозяйки жилья.

«Выяснилось, что хозяйка не слишком жалует животных. Возможно, её смутило новое известие о моём намерении вырастить страуса», — отметила Самойлова.

Чтобы не оставить детей без крова, Оксана за считанные две недели организовала капитальный ремонт в доме, где они жили до переезда. По её мнению, это было единственное верное решение в данной ситуации.

«Все будто окутано туманом. Я просто сношу 70% стен до бетона и за две недели приводим всё в порядок. Поздравьте нас с новосельем, так выходит», — добавила блогерша.

Напомним, что помимо козы Мими, в их семье живут курицы и кролики.