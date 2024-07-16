В Орловской области женщина убила своего сожителя ножом в грудь

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В понедельник, 15 июля 2024 года, стало известно, что следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Урицкого района. Женщину обвиняют в краже и убийстве сожителя.

В ноябре 2023 года обвиняемая совершила кражу денежных средств в размере 5 500 рублей из дома в посёлке Объединение. А уже в марте 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она нанесла смертельный удар ножом своему 52-летнему сожителю в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте происшествия.

Следователь завершил производство следственных и иных процессуальных действий по делу. Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступлений. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.