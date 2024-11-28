Кризис бюджета: Орловская область теряет почти 2 миллиарда рублей помощи от федералов

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Сегодня, 28 ноября 2024 года, на сессии областного совета был рассмотрен и утвержден бюджет Орловской области на 2025 год. Основные темы обсуждения касались необходимости прекратить хищения бюджетных средств и усилить контроль за их расходованием.

За последние семь лет в Орловской области наблюдается беспрецедентное расхищение финансов, которое не имело аналогов даже в эпоху губернатора Потомского. Казнокрадство в сферах строительства мостов, ремонта дорог, а также в образовательных и медицинских учреждениях стало предметом обсуждения и насмешек. Несмотря на многочисленные аресты чиновников среднего звена, ситуация не улучшается. Уголовные дела против мэра Орла Парахина, казалось бы, также неожиданно закрываются. В таких условиях проходило принятие бюджета, пишет орелtimes.

Федеральный центр, наконец, осознал, как расходуются трансферты в нашем регионе, и сократил безвозмездные поступления на 2025 год почти на 2 миллиарда рублей.

По прогнозам, доходы бюджета составят 58,1 миллиарда рублей, что более чем на миллиард рублей меньше запланированной суммы на первом чтении. Расходы региональной казны составят 59,4 миллиарда рублей, а госдолг достигнет 21,9 миллиарда рублей. На национальные проекты предусмотрено выделение 8,36 миллиарда рублей, что значительно меньше, чем в 2024 году (6,5 миллиарда рублей).

Депутаты Виталий Рыбаков и Евгений Косогов подняли вопросы о задержках в строительстве школ в Орле на улицах Родзевича-Белевича и в деревне Жилино. Губернатор Андрей Клычков вновь отметил, что чиновники ожидают решения госэкспертизы по этим объектам и выразил надежду на начало работ в 2025 году. После этого председатель комитета по бюджету, налогам и финансам облсовета Сергей Потёмкин сообщил о детальном рассмотрении проекта бюджета на профильном комитете и предложил его принять.

Спикер облсовета Леонид Музалевский вынес вопрос на голосование, и в итоге «за» проголосовали 37 депутатов, «против» — 5. Из текущей ситуации напрашивается вывод: вся надежда на федеральный центр, который может оказать финансовую поддержку деградирующей Орловской области. Ожидать роста налоговых доходов можно, однако, как отмечают налоговики, это, скорее всего, произойдет только за счет налога на доходы физических лиц, в то время как налог на прибыль, к сожалению, продолжает снижаться.

Ранее мы писали, что более 124 миллионов рублей похитили при строительстве школы в Орловской области.