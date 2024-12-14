Кровавая семейная драма в Орловской области: отец предстанет перед судом за убийство сына

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области завершилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве летом 2024 года. Житель Хотынецкого района окажется на скамье подсудимых после того, как в ходе семейной ссоры нанёс своему сыну смертельное ножевое ранение. Сожительницу обвиняемого также привлекут к ответственности за укрывательство преступления.

По информации регионального следственного комитета, трагедия произошла в августе 2024 года в райцентре Хотынец. Во время конфликта отец не смог сдержать эмоций и ударил сына ножом в живот. Травма оказалась несовместимой с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, орловец вместе со своей сожительницей закопали тело погибшего, пишет vestiorel.ru. Но несмотря на все попытки скрыть произошедшее, убийство было раскрыто.

-Следователем собрана необходимая совокупность доказательств, подтверждающих вину обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает СУ СК РФ по Орловской области.

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