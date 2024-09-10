КСП Орла проверила деятельность «Спецавтобаза»: предприятие уклонилось от уплаты свыше 41 млн рублей

Контрольно-счётная палата (КСП) города Орла провела проверку деятельности муниципального унитарного предприятия «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» за 2022 год и проанализировала эффективность использования субсидий на выполнение муниципального задания в 2023 году.

В ходе проверки было установлено, что МУП «Спецавтобаза» уклонилось от уплаты части чистой прибыли в бюджет города Орла. В результате потери бюджета за период с 2021 по 2023 годы составили более 41,4 млн рублей.

Кроме того, было выявлено неправомерное расходование денежных средств на оплату работ по покосу территорий и других услуг, не предусмотренных муниципальным заданием. Сумма составила 21,5 млн рублей. Также было обнаружено неэффективное использование средств при оплате услуг по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабин — 6,1 млн рублей.

Также в отчёте указано, что в МБУ «Спецавтобаза» отсутствует своевременный, достоверный и полный складской и бухгалтерский учёт товарно-материальных ценностей (ТМЦ). Учреждение не обладает информацией об остатках ТМЦ на определённую дату. Кроме того, «Спецавтобаза» не обеспечивает сохранность ТМЦ, числящихся на балансе учреждения.

По результатам проверки представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также привлечения к ответственности должностных лиц направлено руководителю МБУ «Спецавтобаза». Документ разослан мэру Орла, начальникам Управления строительства и Управления муниципального имущества, прокурорам Советского и Железнодорожного районов Орла и в Орловский УФАС, сообщает «Орелтаймс».