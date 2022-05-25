КСП проверяет и подсчитывает

№17 (686) от 25 мая 2022 г.

Одним из самых ожидаемых событий на апрельской сессии Орловского горсовета традиционно становится итоговый отчет председателя Контрольно-счетной палаты. Такой внушительный перечень нарушений и проблем в управлении городом звучит нечасто – раз в год. И нынешний год не стал исключением.

Что мешает аудиторам

Как проинформировала депутатов председатель КСП города Орла Татьяна Успенская, общий объём средств, охваченных проверками аудиторов в 2021 году, составил 13,7 млрд рублей, в том числе бюджетных – 11,9 миллиарда. Значительное сокращение объёма проверенных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по словам Татьяны Успенской, было связано с тем, что годом ранее проверка коснулась реестра муниципального имущества – из-за этого и получилась такая разница в цифрах.

Целый ряд нарушений был выявлен в части формирования и исполнения городского бюджета. Как отметила КСП, причина в основном одна – нехватка необходимого объема доходных источников. КСП проводит экспертизу проекта бюджетов. В качестве примера был назван проект бюджета на 2022 год. В его проекте не были учтены расходные обязательства ввиду отсутствия источников доходов на ОДИН МИЛЛИАРД 260 МИЛЛИОНОВ рублей! В связи с этим работала согласительная комиссия, и все же удалось скорректировать параметры проекта бюджета.

Татьяна Успенская рассказала о трудностях, с которыми столкнулись сотрудники КСП во время своей работы. В их числе непредставление обоснований финансово-экономических расчетов или представление таких обоснований, которые просто не позволяют дать объективную оценку. При этом председатель КСП обратила внимание на хронический характер этого явления, борьба с которым идет не первый год. Что касается контрольных мероприятий, то здесь основные трудности возникают по результатам реализации материалов проверок. Зачастую отдельные проверяемые объекты используют формальные отписки, чтобы не исполнять предложения аудиторов и не устранять нарушения, выявленные в ходе проверок. Таким образом, даже результаты проверок по сути не признаются, сокрушалась Татьяна Успенская. Также она отметила распространенный метод (особенно любимый одним заказчиком) оспаривания результатов проверок в судах. Поэтому аудиторам постоянно приходится участвовать в судебных процессах, но, к счастью, суды пока преимущественно встают на сторону КСП. Тем не менее подобная политика отнимает и силы, и время, и сокращает возможности аудиторов выполнять свою непосредственную работу.

Старые грехи

Татьяна Успенская особо акцентировала внимание на том, что если бы городские власти объективно оценивали результаты проверок КСП, то была бы невозможна ситуация с Красным мостом, откуда сбежал подрядчик. Увы, в отчете КСП за 2021 год этому объекту не было уделено существенного внимания (возможно, потому что этим вопросом занимаются люди в погонах). Зато другому проблемному мосту – Дружбы народов – отведено достаточно много станиц.

Так, например, КСП указывает, что постановлением мэрии функции заказчика по капремонту моста «Дружба» без обоснования причин были переданы от УКХ в УКС. Передача полномочий повлекла за собой проведение новой процедуры торгов и как следствие – удорожание работ из-за пересчёта сметной стоимости более чем на 11 миллионов рублей.

Напомнили аудиторы и тот факт, что мост был принят в эксплуатацию, но диагностика сооружения после ремонта проведена подрядчиком за счёт средств УКСа. Между тем проведение диагностики непосредственно заказчиком с применением конкурентных процедур определения исполнителя способствовало бы независимой и объективной оценке выполненных работ, отметили в КСП.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что во время ремонта моста «Дружба» были неэффективно использованы бюджетные средства в сумме 66,5 миллиона рублей на оплату работ по замене балок пролётных строений. Напомним, были установлены неновые, долго и неправильно хранившиеся балки с дефектами, отсутствовали документы, подтверждающие факт осуществления ремонта указанных балок, а в результате возникла необходимость выполнения дополнительных работ по постоянному мониторингу за состоянием балок.

Отдельно в отчете отражена проблема, которая не решена до сих пор и в ближайшей перспективе вряд ли будет решена кардинально. По данным КСП, за 7,8 миллиона рублей были устроены тротуары, не соответствующие проектно-сметной документации. Приемка и оплата МКУ «УКС г. Орла» не предусмотренных контрактом работ по устройству тротуаров с меньшим поперечным уклоном, невыявление в процессе приемки и после получения технического паспорта несоответствия фактически выполненных работ и работ, предусмотренных контрактом, повлекло по цепочке ряд последующих проблем. В частности, УКС не направил подрядчику – «Ремспецмосту» – предписание об устранении дефектов, что, в свою очередь, освободило подрядчика от работ по устранению дефектов и позволило ему получить выгоду в размере стоимости работ по приведению поперечного уклона тротуаров в соответствие с проектной документацией и контрактом. И это не говоря об упущенном штрафе! Кроме того, перечисленные действия (а также бездействие) должностных лиц УКСа привели к нарушению прав и законных интересов города и потерям бюджета.

В который раз речь зашла про деформационные швы. В КСП напомнили, что УКС согласовал, фактически провел и оплатил устройство деформационных швов иного, не предусмотренного проектно-сметной документацией типа. Качество, технические и функциональные (потребительские) свойства фактически уложенных на мосту «Дружба» деформационных швов не являются улучшенными по сравнению с соответствующими характеристиками деформационных швов типа «Торма-Джойнт», предусмотренных в проекте. Регулярно проступающая мастика и щебеночное заполнение, неровности, образующиеся выбоины, плавление вяжущих материалов при положительных температурах, свойственных для средней полосы России, подтверждают низкое качество деформационных швов, фактически уложенных на мосту. В результате противоправных действий должностных лиц МКУ «УКС г. Орла» муниципальному образованию «Город Орёл» причинён ущерб в сумме 8,5 миллиона рублей.

Дальнейшая эксплуатация моста «Дружба», «отремонтированного» подобным образом, подтвердила обоснованность выводов Контрольно-счётной палаты города Орла. Так, например, в результате приемки УКС работ по устройству тротуаров, не соответствующих проектной документации, возникли дефекты, связанные с водоотводом. После многочисленных жалоб жителей на заброс воды и грязи на тротуары моста, несмотря на острый дефицит средств, из бюджета города Орла выделены 700 тысяч рублей на установку дополнительного ограждения тротуаров моста «Дружба».

В конце прошлого года подрядчик отказался устранять выявленные дефекты деформационных швов, в связи с чем УКС получил 85% банковского обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Вместе с тем данное обеспечение – мизерное и составляет в натуральном выражении всего 2,7 млн рублей, или 1% цены муниципального контракта из возможных 10%. Данного обеспечения не хватит на устранение не то что всех имеющихся на мосту дефектов, но даже на устранение дефектов деформационных швов, стоимость которых – 8,5 млн рублей, – напомнили аудиторы КСП.

И, наконец, вишенка на торте! Вместо того чтобы принять действенные меры по устранению выявленных в результате проверки нарушений УКС оспаривает в судебном порядке представление КСП, что приводит к систематическому отвлечению сотрудников контрольно-счётного органа от проведения проверок, может привести к дополнительным расходам городского бюджета и другим негативным последствиям. До настоящего времени судебное разбирательство не завершено, – говорится в официальном отчете.

«А на кладбище все неспокойненько…»

Довольно интересный раздел в отчете посвящен работе МУП Ритуально-обрядовых услуг в 2019-м и части 2020 г. Так, в анализе КСП говорится об увеличении убытка от финансово-хозяйственной деятельности МУПа за счет роста прочих расходов. При этом постоянно увеличивается кредиторская задолженность. На 1.01.2019 г. кредиторская задолженность МУП РОУ составляла 5 миллионов рублей, или 120% к уровню 2018 г. А на 1.10.2020 она возросла еще на полмиллиона. Аудиторы обратили внимание, что в отчёте предприятия о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют сведения о количестве проданных комиссионных ритуальных товаров и общего товарооборота. В суммовом выражении в 2020 году количество собственных услуг к уровню 9 месяцев 2019 г. уменьшилось на 3,7 миллиона – с 30 миллионов до 26,3 миллиона. При этом общий товарооборот за 9 месяцев 2020 года составил 63,7 миллиона рублей, т.е. реализация товаров и услуг собственного производства в общем товарообороте составляет 41,3%.

Особо в КСП указали на два момента. Первый – неосновательное обогащение МУП РОУ в связи с безвозмездным использованием муниципальных земельных участков: потери бюджета города в связи с неполучением доходов от арендной платы за землю в год составляют ориентировочно 387 тысяч рублей. И второй момент – потери бюджета от непередачи в муниципальную казну фактически неиспользуемых МУП РОУ помещений. Дело в том, что УМИЗ могло бы сдать ненужные МУПу площади в аренду третьим лицам и только в 2019-2020 гг. пополнить казну примерно на 5,5 миллиона! А в случае продажи УМИЗ указанных помещений доходы бюджета города Орла могли бы составить ориентировочно свыше 30 миллионов рублей! – отметила КСП.

Указали в отчете КСП и на такое распространенное явление, как закупка у единственного поставщика. По мнению аудиторов, исключив возможность провести конкурентные способы закупки с целью экономии денежных средств, МУП РОУ неэффективно израсходовало порядка 4 миллионов рублей. Кроме того, бухгалтерская отчётность МУП РОУ по состоянию на 31.12.2019 г. искажена и не даёт достоверного представления о финансовом положении предприятия на отчётную дату, о финансовом результате его деятельности и о движении денежных средств за отчётный период. А обязательный ежегодный аудит бухотчётности МУП РОУ по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. вообще не проводился!

Бардак как фирменный стиль работы

Довольно детально в отчете разобрана такая сторона жизни города (скрытая от любопытных глаз орловцев), как управление и распоряжение муниципальными жилыми помещениями. (Напомним, этим занимается Управление коммунальным хозяйством). Проверка коснулась только 2019 года, но и за этот период всплыло немало интересного. Начнем с самого главного. Оцените цитату из заключения КСП: «МКУ УКХ не обладает достоверной информацией о количестве и общей площади принадлежащих ему на праве оперативного управления и сданных в наём муниципальных жилых помещений, а также о суммах платы за наём, подлежащей перечислению в бюджет города Орла». Естественно, раз в городе не знают, сколько квартир и по какой цене сдается в наем, все последующие пункты вытекают из предыдущего. Например, при планировании доходов бюджета города Орла по плате за наём в 2019 и 2020 годах суммы прогнозируемых поступлений в бюджет значительно занижались. Так, в 2019-м вместо 32,6 миллиона было запланировано 25,9 миллиона (на 6,7 млн меньше от возможного). В 2020-м ситуация повторилась. Вместо 30,4 миллиона было запланировано 24,5, или на 5,9 миллиона рублей меньше!

И ладно бы проблемы были с неучтенным жильем! Так ведь и по учтенному жилью плата взималась с серьезными недочетами. Аудиторы установили, что наниматели не платили или несвоевременно платили за найм жилья по шесть и более месяцев. Потери бюджета по состоянию на 1.01.2021 г. только по 12 выявленным фактам составили более четверти миллиона рублей! В целом кредиторская задолженность по плате за найм с 1.07.2016 г. по 1.01.2021 г. увеличилась в 2,7 раза, или на 14,5 миллиона рублей, и составила 22,8 миллиона! Количество должников увеличилось в 1,8 раза, или на 936 нанимателей, и составило 2 099 человек. Аудиторы указывают, что «длительное бездействие ответственных должностных лиц МКУ УКХ по взысканию задолженности по плате за наём муниципальных жилых помещений приводит к списанию указанной задолженности в связи с истечением срока исковой давности, и причинило ущерб бюджету города Орла по состоянию на 1.01.2021 г. в размере не менее чем 28,8 миллиона рублей».

Помимо кредиторской растет и дебиторская задолженность по плате за найм. Так, за 5 лет (с 2016 г. по 2021 г.) она увеличилась на 17,4 миллиона и составила 22,8 рублей. Аудиторы довольно жестки в оценке происходящего: «отсутствие своевременной претензионной работы с должниками УКХ и работы по выяснению причин её непогашения приводят к тому, что ежегодно составляемые учреждением данные о дебиторской и кредиторской задолженности по плате за найм являются завышенными и, соответственно, недостоверны».

Дальше только хуже. Отсутствие должного контроля и учета приводит к тому, что проблемы нарастают как снежный ком: «УКХ не исполняет возложенные на него полномочия по достоверному учёту муниципального жилищного фонда, не осуществляет его пообъектный бухгалтерский учёт, не осуществляет ежегодную пообъектную инвентаризацию жилого фонда, вследствие чего муниципальное образование «Город Орёл» не обладает достоверной информацией о количестве, характеристиках муниципальных жилых помещений. МКУ УКХ не производится своевременное списание снесённых аварийных жилых домов, а также приватизированных квартир, вследствие чего состав муниципального жилого фонда в учёте учреждения и в Реестре муниципального имущества города Орла по состоянию на 1.01.2020 г. и на 1.01.2021 г. недостоверен».

При том что в городе катастрофически не хватает жилья, даже имеющееся не может быть использовано. Так, КСП установила, что «значительная часть свободных от проживания муниципальных квартир находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии, вследствие чего непригодны для проживания. МКУ УКХ не обеспечено надлежащее санитарное и техническое содержание свободных муниципальных жилых помещений, их сохранность и использование по назначению».

Нарушения помельче мы перечислять не будем – желающие могут сами прочитать о них на сайте КСП.

Миллион туда, миллион сюда…

УКХ отметилось в отчете КСП еще раз. Причем довольно ярко – в разделе о ремонте и реконструкции улично-дорожной сети города. Аудиторы выявили неэффективные расходы на сумму свыше 38 миллионов рублей. В том числе – оплату работ по ремонту дорог, не выдержавших гарантийных сроков службы, штрафов ГИБДД, причинённого автовладельцам ущерба из-за ненадлежащего содержания автодорог и т. д. Неправомерные расходы составили 280 тысяч рублей. Сюда вошла оплата за счёт средств бюджета (а не за счёт подрядчика) уборки моста «Дружба» в период проведения капитального ремонта, а также оплата работ по ремонту колодцев ливневки на улице Ленина (в период гарантийного срока) при наличии обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Кстати, об улице Ленина: аудиторы отмечают, что специалисты УКХ не исполняли полномочия по своевременному проведению ремонта элементов улично-дорожной сети на главной пешеходной артерии города за счёт имеющегося обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Таким образом, из бюджета города пропал без малого еще миллион рублей.

Еще около миллиона рублей – цена принятия должностными лицами УКХ услуг по разработке сметной документации на ремонт отдельных объектов улично-дорожной сети города Орла без понижающих коэффициентов. И если бы на этом миллионе все закончилось! Как пишут проверяющие, «при выполнении и оплате всех предусмотренных работ ущерб бюджету города Орла возрастёт до 6,3 миллиона рублей».

И еще в один миллион обошлось бюджету нарушение порядка сдачи-приёмки выполненных работ по ул. Старо-Московской в 2018 году. Сотрудники УКХ не направили подрядчику мотивированный отказ от приёмки выполненных работ, не провели фиксации недостатков при выполнении работ. В итоге город мало того, что оказался втянут в судебные разбирательства, так еще и потерял существенную для небогатого орловского бюджета сумму.

«Те же лица и Макар с бандурой»

К нашему огромному удивлению «специалисты» УКХ отметились в отчете КСП и в третий раз! Теперь – в разделе о расходовании средств бюджета на уборку парков, скверов и набережных. Аудиторы КСП пишут, что «в настоящее время границы большинства скверов, парков и других зелёных зон города не закреплены документально, земельные участки не выделены, не осуществлён их государственный кадастровый учёт, они не отнесены к землям рекреационного назначения, а находятся на землях общего пользования, без их выделения и отграничения от элементов улично-дорожной сети». Надеемся, читатели уже поняли, к чему приводит тот факт, что в городе не учтены скверы и парки, на содержание и уборку которых каждый год выделяются колоссальные суммы? Правильно! Еще одна цитата из отчета: «Недостоверные данные о площадях скверов, парков, зелёных зон, технических паспортов на набережные, отсутствие достоверных данных о количестве зелёных насаждений, скамеек, урн и прочих элементов благоустройства привели к недостоверности расчётов потребности МКУ УКХ в бюджетных средствах на содержание парков, скверов и набережных». Дальше нарушения уже сыпались, как костяшки домино – одно влекло за собой другое: «непроведение УМИЗ и УКХ кадастровых работ по выделению скверов, парков, набережных и иных зеленых зон из земель общего пользования позволяет УКХ произвольно устанавливать, в отдельных случаях завышать площади уборки данных объектов». Не будем утомлять читателя цифрами – все они есть в отчете. И все они являются прямым следствием упомянутого нами бардака в сфере учета территорий парков, скверов и установленного там оборудования.

И еще пара штрихов к портрету

К сожалению, формат газеты не позволяет более полно рассказать обо всех многочисленных нарушениях и недоработках, из-за которых город теряет просто колоссальные суммы. Упомянем лишь еще один показательный раздел – «Результаты проверки эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (СТО). Чтобы у читателей не возникло иллюзий о том, что только в УКХ умудряются так безалаберно относиться к своим обязанностям. Другие тоже не отстают!

В результате контрольного мероприятия аудиторы пришли к выводу: «СТО неэффективно исполняет бюджетные полномочия администратора доходов по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. В связи с этим по состоянию на 1 января 2021 года задолженность по арендным платежам составила 902,6 тысячи рублей и возросла к уровню 2019 года в 2,5 раза. Претензионная работа СТО по взысканию арендных платежей проводилась неэффективно, считают в КСП.

«Искажение данных бухучета в связи с отсутствием на балансе трех объектов основных средств муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, составило 16,8 миллиона рублей, – говорится в отчете. – Не проводилась переоценка основных средств, в результате чего балансовая стоимость имущества ниже кадастровой стоимости в 9,4 раза».

Также аудиторы КСП отметили в отчете, что при формировании учетной политики МКУ «СТО» не была учтена специфика условий финансовой деятельности, структура, отраслевая принадлежность и другие особенности учреждения. Не был разработан рабочий план счетов бухгалтерского учета применительно к своей деятельности. Мелкие нарушения упоминать не будем – но не обошлось и без них.

Каков итог?

Подытожим: всего в 2021 году КСП проверила 18 объектов, в том числе 8 структурных подразделений администрации города Орла, 3 органа власти, 6 муниципальных учреждений и 1 акционерное общество.

В ходе проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий были выявлены множественные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учёте и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использования муниципального имущества города Орла.

Установлено 282 нарушения норм действующего законодательства. Объём выявленных финансовых нарушений составил 2 млрд 764,3 млн рублей (или 20,1% от общего объёма проверенных средств). Потери бюджета, организаций составили 62 млн рублей. Ущерб бюджета – 30,1 млн рублей.

За 2021 год по информациям Контрольно-счётной палаты о выявленных признаках нарушения законов о закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами и закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Орловским УФАС возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

В целом по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 7 постановлений о привлечении должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 45,0 тыс. рублей.

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий как текущего, так и предыдущих лет в 2021 году возбуждено 2 уголовных дела, 6 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Сергей Миляхин