Кто оплатит замену лифтов в домах со спецсчетом?

Непростой вопрос возник на комитете горсовета по ЖКХ при рассмотрении программы замены лифтов. Как пояснила представитель Фонда капремонта, в Орле несколько домов выбрали сепецсчета для аккумулирования денег на капремонт. Ни на одном из этих счетов нет достаточных средств для замены аварийных лифтов. При этом фонд не имеет права вмешиватьсяв решение собственников. Они так решили и теперь это их головная боль. Между тем это 423 лифта в 97 домах.

Что касается домов, которые платят взносы в «общий котел», то все замененные лифты в 2022 году запущены в эксплуатацию. Фондом уже начата работа по реализации плана 2023 года — планируется заменить 257 лифтов в 68 домах. Кстати, перечень многоквартирных домов, в которых будут заменены лифты, размещен на официальном сайте Фонда.

Между тем, до 2024 года необходимо заменить 421 лифт в 111 многоквартирных домах, которые платят непосредственно в Фонд капремонта. Напомним, лифты, отработавшие назначенный срок службы (25 лет), требуют замены или модернизации.