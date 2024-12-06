Куда сходить туристу в Орле: активист под ником «Сергей Евтеев» разработал путеводитель по общественным туалетам города

Общественные туалеты — это неотъемлемая часть городской инфраструктуры, и их отсутствие может стать серьёзной проблемой для жителей и гостей города. В Орле эта проблема стоит особенно остро: городские туалеты можно пересчитать по пальцам. Однако, несмотря на это, физиологические потребности никуда не исчезают.

В поисках решения этой проблемы орловец под ником «Сергей Евтеев» разработал уникальный «туалетный путеводитель». Этот проект призван помочь туристам и жителям города найти ближайший общественный туалет в любой точке Орла, пишет орелtimes.

Путеводитель содержит подробную информацию о расположении общественных туалетов в разных частях города.

-Памятка будущему туристу Орла или путеводитель по общественным туалетам: итак, если вы приехали на поезде — лучше сразу сходить на ж/д вокзале, ближайший будет не скоро.

Если вы приехали на автобусе — сразу на улице на территории Автовокзала;

Если вы едете на машине из Брянска — ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе;

Если вы едете на машине из Курска — ТЦ «Мегагринн» на Кромском шоссе;

Если вы едете на машине из Залегощи — ТЦ «Перекрёсток» на ул. Ливенской;

Если вы едете из Ливен через объездную — строительная база «Лесоторговая»;

Если вы едете на машине из Тулы — ТЦ «Лента» на Московское шоссе;

Если вы возле Александровского Моста — то вам несказанно повезло посетить инновационный туалет в Сквере семьи;

Если вы на Центральном рынке — здесь же на территории;

Если вы в Музее Тургенева — ТЦ «Водолей»;

Если вы в Городском парке — там же;

Если вы на фонтане возле з-да Медведева — ТЦ «Европа»;

Если вы в сквере Ермолова — ТЕРПИТЕ;

Если вы возле памятника Ивану Грозному —– то срочно перебежать Красный Мост и зайти в ЦУМ «Универмаг», подняться на 4-й этаж и будет вам счастье (если успеете);

Если вы прогуливаетесь по Набережной Дубровинского, кормите хлебушком уточек в Оке и далеко ушли от Красного Моста со стороны ЦУМа — ТЕРПИТЕ».

— говорится в памятке.