Куда сходить туристу в Орле: активист под ником «Сергей Евтеев» разработал путеводитель по общественным туалетам города

Общественные туалеты — это неотъемлемая часть городской инфраструктуры, и их отсутствие может стать серьёзной проблемой для жителей и гостей города. В Орле эта проблема стоит особенно остро: городские туалеты можно пересчитать по пальцам. Однако, несмотря на это, физиологические потребности никуда не исчезают.
В поисках решения этой проблемы орловец под ником «Сергей Евтеев» разработал уникальный «туалетный путеводитель». Этот проект призван помочь туристам и жителям города найти ближайший общественный туалет в любой точке Орла, пишет орелtimes.
Путеводитель содержит подробную информацию о расположении общественных туалетов в разных частях города.
-Памятка будущему туристу Орла или путеводитель по общественным туалетам: итак, если вы приехали на поезде — лучше сразу сходить на ж/д вокзале, ближайший будет не скоро.
Если вы приехали на автобусе — сразу на улице на территории Автовокзала;
Если вы едете на машине из Брянска — ТЦ «Линия» на Карачевском шоссе;
Если вы едете на машине из Курска — ТЦ «Мегагринн» на Кромском шоссе;
Если вы едете на машине из Залегощи — ТЦ «Перекрёсток» на ул. Ливенской;
Если вы едете из Ливен через объездную — строительная база «Лесоторговая»;
Если вы едете на машине из Тулы — ТЦ «Лента» на Московское шоссе;
Если вы возле Александровского Моста — то вам несказанно повезло посетить инновационный туалет в Сквере семьи;
Если вы на Центральном рынке — здесь же на территории;
Если вы в Музее Тургенева — ТЦ «Водолей»;
Если вы в Городском парке — там же;
Если вы на фонтане возле з-да Медведева — ТЦ «Европа»;
Если вы в сквере Ермолова — ТЕРПИТЕ;
Если вы возле памятника Ивану Грозному —– то срочно перебежать Красный Мост и зайти в ЦУМ «Универмаг», подняться на 4-й этаж и будет вам счастье (если успеете);
Если вы прогуливаетесь по Набережной Дубровинского, кормите хлебушком уточек в Оке и далеко ушли от Красного Моста со стороны ЦУМа — ТЕРПИТЕ».— говорится в памятке.
Этот проект получил поддержку от других жителей Орла, которые рекомендуют профильным чиновникам использовать его в качестве официального раздаточного материала для всех въезжающих в город. Это поможет решить проблему с общественными туалетами и сделать Орёл более комфортным для туристов и жителей.
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