Куда уходит молодость: пенсионерки тратят миллионы на пластическую хирургию, видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ)

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Сегодня всё больше женщин элегантного возраста обращаются к пластическим хирургам и специалистам по эстетической красоте в надежде вернуть молодость. Они готовы отдать за это немалые деньги, иногда доходящие до миллиона рублей. Смотреть видео SHOT 17 декабря 2024 года по ссылке.

В погоне за красотой 70-летние пенсионерки решаются на серьёзные вмешательства. Фейслифтинг — одна из самых популярных процедур. Однако результат порой оставляет желать лучшего: перетянутая кожа, синяки, отёки и шрамы. В среднем за такое омоложение творцы красоты сдирают с пенсионерок по 1–1,5 млн рублей.

Ещё одна популярная услуга — «лисьи глазки». Она подразумевает натяжение висков, что делает взгляд более выразительным. Но многие считают, что подобные процедуры не всегда идут на пользу. Женщины выглядят неестественно, как будто сошли с экрана плохо прорисованной компьютерной игры прошлого десятилетия.

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что тренд на омоложение среди пожилых дам ужасен. Ведь несмотря на подтянутое лицо, тело остаётся «в возрасте». Так стоит ли тратить огромные суммы на процедуры, которые не всегда дают желаемый эффект?

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