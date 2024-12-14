«Куда утекли миллионы?»: в Орловской области вскрылась афера при строительстве котельной

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В Орловской области разгорелся скандал, связанный с хищением крупной суммы денег, выделенных на строительство котельной в Малоархангельском районе. 13 декабря 2024 года прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Орловской области, в апреле 2024 года администрация Малоархангельского района заключила контракт с ООО «Мастерок» на выполнение работ по строительству котельной. Объект планировалось сдать к октябрю 2024 года. Однако, как выяснилось, работы даже не начались, а были проведены только проектно-изыскательские работы, пишет орелtimes. При этом часть бюджетных средств, полученных в качестве аванса, была израсходована не по назначению.

Прокуратура оценила ущерб от действий подрядчика в размере 2,7 млн рублей и передала материалы проверки следователям. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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