Роспотребнадзор: 9 пляжей в Орловской области, где небезопасно купаться

В понедельник, 22 июля 2024 года, стало известно, что специалисты Роспотребнадзора по Орловской области провели мониторинг состояния мест отдыха и составили перечень пляжей, где вода не соответствует нормам.

В настоящее время по решению администрации приостановлена работа четырёх пляжей: на пруду в селе Ретяжи Кромского района, на пруду «Новый Беленький» Малоархангельского района, озере «Старосельское» Хотынецкого района и на реке Мох в Шаблыкинском районе.

Кроме того, недавние исследования показали, что купание может быть небезопасным ещё на нескольких водоёмах. В их число входят водохранилище Неручанское в деревне Васильевка Свердловского района, река Липовец Покровского района, пруд «Андриабуж» Орловского округа, река Кшень в селе Сергиевское, река «Лесная Ливенка» в деревне Семенихино Ливенского района.