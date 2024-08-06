Курчане заинтересовались укрытиями Орла

В августе 2024 года в Курская область заинтересовалась опытом Орловской области в строительстве укрытий. Губернатор Андрей Клычков сообщил о визите курского коллеги Алексея Смирнова, который изучил орловские укрытия, построенные в оживленных местах. Клычков передал Смирнову все необходимые материалы по данному вопросу, сообщает «Орелград«.
В Орле установлены пять укрытий, расположенных у театра Тургенева, в Детском парке, парке Победы и у остановок в скверах Ермолова и Комсомольцев. Губернатор призвал жителей беречь укрытия, подчеркивая их важность для безопасности в условиях ракетной угрозы или атак БПЛА.
«Дай Бог, чтобы они не понадобились, но лучше быть готовыми»,– отметил он.