В июле 2024 года курьер мошенников из Орла получил тюремный срок за обман граждан на 980 тысяч рублей. Суд вынес приговор жителю Орловской области, который участвовал в преступной схеме по обману людей. Мужчина работал курьером у мошенников и забирал деньги у жертв, которые думали, что их родственники попали в беду. Большую часть полученных средств он переводил сообщникам, оставляя себе процент от суммы.

В результате действий курьера пострадали три человека, они суммарно лишились 980 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает «Орловские Новости».