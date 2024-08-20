Курский «Авангард» проводит домашние матчи на стадионе имени Ленина в Орле

Курский «Авангард» 20 августа 2024 года проводит домашние матчи на стадионе имени Ленина в Орле. Один из них состоялся в минувшую пятницу — куряне встретились со столичным «Велесом».

Несмотря на то, что матч начался рано утром в будний день, болельщики приехали поддержать свою команду. На игре были как фанаты из Курска, так и жители Орла. К сожалению, «Авангард» проиграл со счётом 1:2, но тренер остался доволен самоотдачей и желанием футболистов победить.

Следующий матч состоится уже завтра, 21 августа 2024 года. В рамках «Пути регионов» Кубка России «сине-белые» встретятся с ФК «Орёл», сообщает «Вести-Орел».