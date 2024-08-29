Куряне застряли в Орловской области из-за поломки автомобиля: ночью их разместили в ПВР

В августе 2024 года семья из Льгова Курской области столкнулась с неприятной ситуацией на пути в Московскую область. Из-за поломки системы охлаждения двигателя их автомобиль сломался в Орловском регионе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, жители Курска обратились за помощью к сотрудникам ГАИ. Водитель сумел завести машину, но для безопасного передвижения до автосервиса потребовалось сопровождение полиции.

Пока автомобиль находился на ремонте, пятерых курян разместили в пункте временного размещения на ночь. Утром водителя доставили к месту, где был оставлен автомобиль, а затем — в автосервис и магазин запчастей.

После завершения ремонта семья продолжила свой путь.

Ранее мы сообщали, что Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил пункт временного размещения в Орловской области.