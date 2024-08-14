В Египте Lada Granta в два раза дешевле, чем в России: цена отечественного авто за рубежом

На сайте YallaMotor в Египте появилась возможность приобрести Lada Granta 2024 года выпуска по цене от 535 до 695 тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Более дорогая версия автомобиля оснащена автоматической коробкой передач, а возобновление производства таких моделей «АвтоВАЗ» анонсировал только в апреле этого года.

На официальном сайте «АвтоВАЗа» цена на Granta начинается от 699 тысяч рублей, но без подушек безопасности. В России же стоимость модели с двумя подушками стартует от одного миллиона рублей — это практически в два раза дороже, чем в Египте.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что реальная стоимость автомобиля Lada Granta может достигать миллиона рублей. Он подчеркнул, что в этой машине нет ничего особенного, и добавил, что все автомобили собираются на территории России.