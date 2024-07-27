«Лада Веста» наехала на 8-летнего велосипедиста: маленький орловец был госпитализирован

В Орловском округе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик 8 лет был госпитализирован после столкновения с автомобилем «Лада Веста». Инцидент произошёл 26 июля 2024 года в посёлке Зареченский.

Согласно предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на велосипедиста — мальчика 2016 года рождения. Это случилось в 19.40 напротив дома №15 по улице Центральной, сообщили в региональном УМВД.

В результате аварии ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в НКМЦ им. Круглой для оказания медицинской помощи.

Водитель автомобиля на момент ДТП был трезв.