Лариса Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры в Москве: видеообращение певицы

Фото: Mash

Известная певица Лариса Долина столкнулась с неприятной ситуацией, связанной с продажей её квартиры в центре Москвы. По информации Mash, артистка стала жертвой мошенничества и потеряла крупную сумму денег.

Всё началось с того, что Ларисе Долиной позвонили якобы представители спецслужб и сообщили о подозрительной активности вокруг её недвижимости. Они убедили певицу фиктивно продать квартиру и перевести деньги на безопасный счёт. В результате этого обмана Лариса Александровна потеряла около 68 миллионов рублей.

Параллельно мошенники связались с агентством «Львов эстейт», которое занималось продажей квартиры певицы. В мае был найден покупатель, который сделал задаток. После этого в офисе агентства в одной из башен «Москва-Сити» были подписаны документы и переданы деньги. Никто не подозревал, что это обман.

После получения денег Лариса Долина перевела их на счёт мошенника. Вместе с ранее переведёнными сбережениями получилось 180 миллионов рублей. Новые владельцы должны были получить ключи от квартиры в течение месяца. Однако только тогда певица поняла, что её обманули.

Видео: Mash

Новые хозяева пришли в своё свежеприобретённое жильё, но их не пустили. Лариса Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги. А новые владельцы заплатили за неё миллионы.

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