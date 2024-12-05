Лавандовые поля в Орловской области привлекают вьетнамских туристов

В стенах Военно-исторического музея прошёл круглый стол, посвящённый развитию туризма в Орловской области, организованный облсоветом. Среди участников были не только депутаты и чиновники, но и представители туристического сектора региона, сообщает oreltimes.ru.

Генеральный директор ООО «Богоявленское» Екатерина Добренькова, создатель удивительных лавандовых полей в Орловщине, поделилась сложностями, с которыми сталкиваются предприниматели в области туризма. Она отметила успех проекта «Лавандовый мир» в Новодеревеньковском районе — летом цветущая лаванда привлекает множество туристов, однако возникла необходимость в создании масштабного экологического парка для расширения туристических сезонов.

Екатерина призвала к поддержке своего проекта для привлечения посетителей не только из Москвы, но и из других уголков области. Несмотря на усилия по интеграции в туристические маршруты, она подчеркнула необходимость активного продвижения и внедрения событийного туризма. Лавандовые поля, расположенные в селе Старогольское, стали настоящей жемчужиной региона, цветение которых происходит в то время, когда яркие поля Прованса радуют глаз — с конца июня до августа.