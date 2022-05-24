Лавровский приход возрождает знаменитый фруктовый сад

Прихожане Преображенского храма в селе Лаврово Орловского муниципального округа решили возродить фруктовый сад, которым некогда славилось село. Здешние плодовые деревья еще с царских времен давали большой урожай, о котором знали далеко за пределами Лаврово.

Задумку прихода поддержал благодетель, который подарил Преображенскому храму почти 30 фруктовых деревьев. Перед их посадкой прихожане обрезали и проредили старые деревья, подготовили почву. В работах участвовали настоятель иеромонах Арсений, а также прихожане, сотрудники и воспитанники местной Детской деревни SOS, работники сельской администрации, жители села с детьми.

Через несколько лет сельчане ожидают собрать первый урожай яблок, вишни и абрикосов. Со временем здесь планируют увеличить количество плодовых деревьев и поставить ограждение.

Кстати, на территории Преображенского храма уже несколько лет существует виноградник. Он появился здесь благодаря трудам настоятеля, который увлек виноградарством и свою паству. Сегодня лоза дает неплохой урожай, который поспевает к престольному празднику храма.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.