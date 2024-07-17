Легкие и вкусные салаты на каждый день: рецепты

Салаты на скорую руку — это не банально и скучно, а очень даже интересно и разнообразно. Можно выбрать несколько рецептов с любимыми сочетаниями ингредиентов и сделать запас продуктов, которые долго хранятся. Так под рукой всегда будет база для вкусного сочного угощения. А с идеями блюд поможет наша подборка.

Салат с виноградом, орехами и сыром бри

Освежающий союз хрустящей зелени и сладковатого винограда в этом салате гармонично оттеняется маслянистыми, слегка горьковатыми орехами и нежным сыром бри. Заправка поможет объединить все вкусы, так что щедро полейте ею микс.

Такой лёгкий в приготовлении и при этом изысканный салат отлично подойдёт к бокалу игристого вина. Берите на заметку!

Ингредиенты:

Основные: салатный микс — 50 г; сыр бри — 50 г; грецкий орех — 30 г; виноград чёрный — 20 г; виноград белый — 20 г.

Заправка: оливковое масло — 50 мл; бальзамический уксус — 50 мл; мёд жидкий — 1 ст. л.; горчица дижонская — 1 ч. л.; соль — по вкусу; перец — по вкусу.



Способ приготовления:

Промойте и обсушите салатный микс. Орехи поджарьте на сковороде. Сыр бри нарежьте небольшими пластинками. Снимите ягоды с гроздьев винограда, промойте и обсушите. Соедините в салатнике зелень, орехи, сыр и виноград. В отдельной ёмкости смешайте все ингредиенты для соуса. Полейте салат соусом, перемешайте и подавайте к столу.

Быстрые в приготовлении салаты с понятным проверенным составом выручат в разных ситуациях: когда хочется побаловать себя вкусненьким, когда гости на пороге, когда совсем нет времени и фантазии. Такие простые в исполнении блюда легко заменят обед или ужин, дополнят праздничный стол или вечерний бокал вина. Их даже можно взять на пикник в нежаркий день.

Салаты на скорую руку — это не банально и скучно, а очень даже интересно и разнообразно. Можно выбрать несколько рецептов с любимыми сочетаниями ингредиентов и сделать запас продуктов, которые долго хранятся. Так под рукой всегда будет база для вкусного сочного угощения. А с идеями блюд поможет наша подборка.

Салат с говядиной, капустой и плавленым сыром

Этот сытный салат станет отличным выбором для обеда или ужина. Говядину можно заменить курицей или индейкой, а остальные ингредиенты найдутся в холодильнике или ближайшем супермаркете.

Ингредиенты:

— говядина — 300 г;

— капуста белокочанная — 300 г;

— сыр плавленый — 140 г;

— морковь — 1 шт.;

— майонез — по вкусу;

— соль — по вкусу;

— перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите говядину, охладите и нарежьте тонкими полосками. Нашинкуйте капусту, морковь и плавленый сыр натрите на тёрке. Сырок можно предварительно положить в морозилку, чтобы было легче его измельчать. Соедините все ингредиенты в салатнике. Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте майонезом. Перемешайте и угощайтесь!

Быстрый салат с моцареллой и помидорами черри

Хотите приготовить вкусный и лёгкий салат, который не отнимет много времени? Тогда этот рецепт для вас! Мы предлагаем вам попробовать быстрый салат с моцареллой и томатами черри. Это вариация на тему традиционного итальянского салата капрезе, но в новом исполнении.

Для приготовления этого салата можно использовать маленькие шарики моцареллы, которые не нужно измельчать. Или же возьмите один большой шарик и порвите его на несколько кусочков или нарежьте кружочками — как вам больше нравится.

Чтобы салат получился ещё вкуснее, используйте натуральные оливки греческого или турецкого происхождения, которые продаются в герметичных пакетах, а не в жестяных банках. Не забудьте добавить свежий базилик и нерафинированное оливковое масло. Всего несколько ингредиентов — и у вас получится вкусный, лёгкий и быстрый в приготовлении салат.

Ингредиенты:

моцарелла — 125 г;

томаты черри — 8 шт.;

оливки чёрные — 8 шт.;

базилик зелёный свежий — 1 веточка;

масло оливковое нерафинированное — по вкусу;

соль — по вкусу;

итальянские травы — по вкусу.

Способ приготовления: