Легкие и вкусные салаты на каждый день: рецепты

Салаты на скорую руку — это не банально и скучно, а очень даже интересно и разнообразно. Можно выбрать несколько рецептов с любимыми сочетаниями ингредиентов и сделать запас продуктов, которые долго хранятся. Так под рукой всегда будет база для вкусного сочного угощения. А с идеями блюд поможет наша подборка.
Салат с виноградом, орехами и сыром бри
Освежающий союз хрустящей зелени и сладковатого винограда в этом салате гармонично оттеняется маслянистыми, слегка горьковатыми орехами и нежным сыром бри. Заправка поможет объединить все вкусы, так что щедро полейте ею микс.
Такой лёгкий в приготовлении и при этом изысканный салат отлично подойдёт к бокалу игристого вина. Берите на заметку!
Ингредиенты:
- Основные:
- салатный микс — 50 г;
- сыр бри — 50 г;
- грецкий орех — 30 г;
- виноград чёрный — 20 г;
- виноград белый — 20 г.
- Заправка:
- оливковое масло — 50 мл;
- бальзамический уксус — 50 мл;
- мёд жидкий — 1 ст. л.;
- горчица дижонская — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите салатный микс. Орехи поджарьте на сковороде.
- Сыр бри нарежьте небольшими пластинками.
- Снимите ягоды с гроздьев винограда, промойте и обсушите.
- Соедините в салатнике зелень, орехи, сыр и виноград.
- В отдельной ёмкости смешайте все ингредиенты для соуса.
- Полейте салат соусом, перемешайте и подавайте к столу.
Быстрые в приготовлении салаты с понятным проверенным составом выручат в разных ситуациях: когда хочется побаловать себя вкусненьким, когда гости на пороге, когда совсем нет времени и фантазии. Такие простые в исполнении блюда легко заменят обед или ужин, дополнят праздничный стол или вечерний бокал вина. Их даже можно взять на пикник в нежаркий день.
Салаты на скорую руку — это не банально и скучно, а очень даже интересно и разнообразно. Можно выбрать несколько рецептов с любимыми сочетаниями ингредиентов и сделать запас продуктов, которые долго хранятся. Так под рукой всегда будет база для вкусного сочного угощения. А с идеями блюд поможет наша подборка.
Салат с говядиной, капустой и плавленым сыром
Этот сытный салат станет отличным выбором для обеда или ужина. Говядину можно заменить курицей или индейкой, а остальные ингредиенты найдутся в холодильнике или ближайшем супермаркете.
Ингредиенты:
— говядина — 300 г;
— капуста белокочанная — 300 г;
— сыр плавленый — 140 г;
— морковь — 1 шт.;
— майонез — по вкусу;
— соль — по вкусу;
— перец — по вкусу.
Приготовление:
- Отварите говядину, охладите и нарежьте тонкими полосками.
- Нашинкуйте капусту, морковь и плавленый сыр натрите на тёрке. Сырок можно предварительно положить в морозилку, чтобы было легче его измельчать.
- Соедините все ингредиенты в салатнике.
- Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте майонезом. Перемешайте и угощайтесь!
Быстрый салат с моцареллой и помидорами черри
Хотите приготовить вкусный и лёгкий салат, который не отнимет много времени? Тогда этот рецепт для вас! Мы предлагаем вам попробовать быстрый салат с моцареллой и томатами черри. Это вариация на тему традиционного итальянского салата капрезе, но в новом исполнении.
Для приготовления этого салата можно использовать маленькие шарики моцареллы, которые не нужно измельчать. Или же возьмите один большой шарик и порвите его на несколько кусочков или нарежьте кружочками — как вам больше нравится.
Чтобы салат получился ещё вкуснее, используйте натуральные оливки греческого или турецкого происхождения, которые продаются в герметичных пакетах, а не в жестяных банках. Не забудьте добавить свежий базилик и нерафинированное оливковое масло. Всего несколько ингредиентов — и у вас получится вкусный, лёгкий и быстрый в приготовлении салат.
Ингредиенты:
- моцарелла — 125 г;
- томаты черри — 8 шт.;
- оливки чёрные — 8 шт.;
- базилик зелёный свежий — 1 веточка;
- масло оливковое нерафинированное — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- итальянские травы — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте томаты черри, обсушите их и разрежьте на половинки.
- Достаньте шарик моцареллы из рассола и нарежьте его на небольшие кусочки.
- Нарежьте оливки колечками.
- Промойте базилик, обсушите его и снимите листики с веточки.
- Выложите подготовленные ингредиенты в миску, перемешайте, добавьте соль и сушёные травы, полейте оливковым маслом.