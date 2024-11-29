Леонид Якубович отказался расстаться со своими усами даже за 10 миллионов рублей

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В преддверии новогодних праздников Леониду Якубовичу предложили расстаться с его легендарными усами ради необычного перформанса. За это телеведущему предлагали 10 миллионов рублей, но он не согласился на это даже за такую внушительную сумму.

В середине ноября 2024 года Леониду Аркадьевичу поступило предложение сбрить усы на камеру в рамках предновогоднего шоу. Однако Якубович решил не расставаться со своей визитной карточкой — усами.

Для сравнения: участие Леонида Аркадьевича в корпоративе стоит 2,75 миллиона рублей. Эти деньги будут стоить четыре часа присутствия звезды «Поля Чудес», включая импровизации. Также есть возможность продлить удовольствие за доплату, пишет Mash.

Если для участия в мероприятии нужно лететь, то предоставляется бизнес-класс с VIP-залами в аэропорту. Кроме того, организаторы готовы предоставить автомобиль представительского класса (Mercedes S-класс/Audi A8/BMW 7), пятизвёздочный отель с питанием и закуски в гримёрке.

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