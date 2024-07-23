Леса Орловской области начнут патрулировать с помощью дронов

В июле 2024 время рассказали, что в скором времени леса в Орловской области начнут патрулировать при помощи беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий контракт уже подписан.

С 2025 года для мониторинга пожаров и поиска нарушений в орловских лесах будут использоваться три беспилотные летательные системы. Сотрудники лесного хозяйства пройдут обучение по работе с новой техникой.

Аппараты смогут подниматься на высоту до четырёх километров, развивать скорость до 50 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут. Дроны оснащены тепловизорами и могут работать ночью, сообщает «Вести-Орел».