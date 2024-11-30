Льготы по налогу на имущество для организаций продлили в Орловской области

Депутаты облсовета утвердили налоговые льготы по налогу на имущество 28 ноября 2024 года на своей сессии. В следующем году предусмотрено ограничение по росту данного налога для организаций, который рассчитывается на основе кадастровой стоимости недвижимости. В 2024 году ставка налога составит 20% от значения предыдущего периода, сообщает oreltimes.ru.

Как было заявлено на заседании, продление налоговых преференций поможет смягчить последствия увеличения кадастровой стоимости недвижимости, вызванного переоценкой в 2023 году. Налоговые льготы будут действовать до конца 2025 года для владельцев помещений, для которых налоговая база определяется по кадастровой стоимости и площадь которых не превышает 100 квадратных метров, а также для организаций потребительской кооперации. Также продливаются до 2025 года социальные и технические налоговые льготы для предприятий, занимающихся холодным водоснабжением и водоотведением, а также для учреждений социально-культурной сферы и государственных учреждений здравоохранения, предоставляющих санаторно-курортное лечение.

Председатель облсовета Леонид Музалевский отметил важность данного законопроекта: «Сегодня экономика находится в напряженных условиях, и мы не могли не оказать поддержку местному бизнес-сообществу». Инициаторами законопроекта стали спикер облсовета и губернатор.